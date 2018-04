Pompeo difende la risposta di Israele contro la Palestina

New York, 30 apr. - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha difeso la dura reazione di Israele alle proteste dei palestinesi a Gaza. Pompeo si trova ad Amman, in Giordania, per l'ultimo giorno del suo breve viaggio in Medio Oriente che lo ha portato in Arabia Saudita e in Israele. I segretario di Stato Usa ha detto: "Crediamo che gli israeliani abbiano il diritto di difendersi, e sosteniamo totalmente questo diritto".

Allo stesso tempo Pompeo, 'falco' repubblicano ed ex direttore della Cia, si è rifiutato di appoggiare completamente la soluzione dei due Stati, una politica sostenuta dagli Stati Uniti per anni. Pompeo ha anche incontrato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ma non ha invece visto i rappresentati palestinesi. Le proteste lungo la Striscia di Gaza continuano da quattro settimane: nell'ultima manifestazione di venerdì sono morte almeno quattro persone e ne sono rimaste ferite oltre 1.000.

Nei giorni scorsi Pompeo ha mandato un chiaro monito all'Iran, attaccando il suo crescente potere nella regione e schierandosi apertamente dalla parte dell'Arabia Saudita e di Israele, storici nemici dell'Iran. Il suo viaggio segna un grande cambio di paradigma nella politica estera americana, dopo al decisione di Donald Trump di cacciare il più moderato, Rex Tillerson.