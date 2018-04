Regionali Fvg, Bolzonello (PD): abbiamo tenuto, non era scontato

Trieste, 30 apr. - "Noi ci aspettavamo di tenere il dato del 4 marzo e non era per niente scontato, perché il Pd erano in caduta libera anche dopo il Molise, e invece abbiamo tenuto e, anzi, abbiamo aumentato in punti percentuali e anche il mio dato personale è soddisfacente". Così Sergio Bolzonello, candidato del Pd alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, commentando con i giornalisti l'esito delle elezioni che hanno decretato Massimiliano Fedriga nuovo governatore della Regione. "Alla fine devo dire, con grande serenità, che posso ritenermi soddisfatto dentro questa tempesta perfetta che ho dovuto affrontare", ha concluso.