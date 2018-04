Marathon Petroleum compra Andeavor: operazione da 35,6 miliardi

New York, 30 apr. - Marathon Petroleum ha annunciato l'acquisizione della rivale Andeavor per oltre 23 miliardi di dollari, che le permetterà di dar vita al primo gruppo di raffinazione petrolifera negli Stati Uniti. In base all'intesa in azioni e contanti, Andeavor è valutata 23,3 miliardi di dollari o 152,27 dollari per azione, pari a un premio di circa il 24% rispetto al prezzo a cui il titolo aveva chiuso la seduta di venerdì scorso (122,38 dollari). L'enterprise value di Andeavor, che include il debito, è pari a 35,6 miliardi.

I soci di Marathon controlleranno il 66% del nuovo gruppo, che avrà una capacità di raffinazione di circa 3,1 milioni di barili al giorno, pari al 15% del totale statunitense e al 3% della domanda mondiale di greggio. La rivale Valero, che precedeva Marathon, scende al secondo posto come capacità di raffinazione negli Stati Uniti con 2,2 milioni di barili al giorno. L'amministratore delegato di Marathon, Gary Heminger, guiderà il nuovo gruppo. La transazione, approvata dai Cda delle due società, ha bisogno del via libera delle autorità, atteso nella seconda metà dell'anno.