1 maggio, Poletti: sicurezza lavoro per migliorare mercato -2

Roma, 30 apr. - "Significativo, anche se ancora distante dai migliori standard europei, è il dato relativo all`occupazione femminile, il più alto di sempre - aggiunge - che è frutto anche del potenziamento e dell`estensione delle misure per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cure familiari. Sul fronte dei giovani, abbiamo adottato misure che, pur con grandi difficoltà iniziali, hanno visto scendere il tasso di abbandono scolastico e aumentare in modo considerevole le assunzioni incentivate, facendo diminuire la percentuale dei Neet. Ma non c`è dubbio che il tasso di disoccupazione giovanile, pure diminuito di più di 10 punti in questi ultimi anni, sia ancora troppo elevato e che siano necessari ulteriori sforzi per aggredirlo".

Secondo Poletti "dovranno, per esempio, essere potenziate le azioni per la crescita professionale, in particolare l`apprendistato e l`alternanza scuola-lavoro; dovrà essere consolidato il dialogo tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli altri soggetti coinvolti, per realizzare sull`intero territorio nazionale un sistema moderno che assicuri pari servizi e opportunità occupazionali. In tal senso, il programma Garanzia Giovani, con i nuovi finanziamenti comunitari e nazionali, potrà avviare una nuova fase, per diventare a pieno un efficace strumento di accompagnamento dei giovani verso il mondo del lavoro. Nella consapevolezza che uno sviluppo consistente dell`occupazione è, essenzialmente, il prodotto della crescita dell`economia e degli investimenti pubblici e privati, è evidente che, al di là dell`impegno assicurato in questi anni, resta ancora molto da fare per raggiungere questo obiettivo. L`auspicio è che il lavoro sin qui svolto non venga disperso e possa essere, invece, utile per ulteriori e positivi sviluppi".