Riforme, Ceccanti (Pd): promuovere confronto su sistema francese

Roma, 30 apr. - "Il 18 aprile 1993 si svolse il referendum sul maggioritario che era stato anticipato dal lavoro ampiamente trasversale degli anni `80 della Lega per l`uninominale. Forse sarebbe il caso nel Parlamento e nel Paese di rilanciare proprio ora un`iniziativa analoga rivolta a tutti per l`introduzione completa del sistema francese (semipresidenzialismo e doppio turno), mentre la legislatura può iniziare con un Governo di decantazione. Dopo l`intervento di Renzi e l`intervista di stamani di Arturo Parisi nel centrosinistra il terreno sembra maturo. Che ne pensano negli altri schieramenti politici, dove alcuni come il senatore Cangini hanno espresso analoghi orientamenti?". Lo scrive sul suo blog il deputato del Pd, Stefano Ceccanti.