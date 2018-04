Fvg, Gasparri: sconfitta arroganza e inaffidabilità grillina

Roma, 30 apr. - "Nonostante la nettissima sconfitta elettorale e il tracollo ottenuto sia in Molise che nel Friuli-Venezia Giulia dal movimento grillino, Di Maio continua a usare toni minacciosi e insultanti. Così conferma la inaffidabilità e l'arroganza di un movimento che vede i suoi principali esponenti avere comportamenti privati ben diversi da quelli che propongono agli italiani, e mi riferisco a Fico, e una inaffidabilità sui contenuti e sui programmi che gli sbianchettamenti e gli improvvisi e continui cambi di rotta hanno confermato". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"I grillini - aggiunge - non sono idonei a governare nulla. Lo abbiamo visto laddove hanno conquistato la guida delle città causando una devastazione senza precedenti. Non sono nemmeno affidabili sotto il profilo morale. È tempo quindi che il Quirinale prenda atto che il centrodestra ha tutto il diritto di tentare di formare un governo in parlamento, dando agli italiani quelle risposte sul lavoro, sulla sicurezza e sul contrasto all'immigrazione che sono sempre più urgenti. Se poi non ci sarà nessuna maggioranza saranno gli italiani a pronunciarsi. E lo faranno in maniera chiara, come hanno fatto in queste settimane nel Molise e in Friuli-Venezia Giulia. E Di Maio avrà tempo per andare alle scuole serali ad imparare la grammatica che non ha avuto fin qui il tempo di studiare", conclude.