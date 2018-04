Trieste, 30 apr. - "Gentiloni si è complimentato con me per il risultato raggiunto e per la tenuta del Partito Democratico". Lo ha riferito ai giornalisti Sergio Bolzonello, candidato del Pd alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Bolzonello ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata anche dal segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina.