Fvg, Pedrazzini (Fi): da Di Maio fallo di reazione

Roma, 30 apr. - "Il grande risultato del centrodestra in Friuli Venezia Giulia e il conseguente nervosismo di reazione di Luigi Di Maio confermano i 5 Stelle come un movimento con più veti che voti". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini. "Punito dagli elettori per l'incapacità di offrire reali soluzioni di governo, Di Maio continua ad aggrapparsi alla solita violenza verbale antiberlusconiana, arrivando ad accusare gli altri di fare i propri interessi quando è lui a tenere il Paese in ostaggio di diktat irricevibili e della sua smania di poltrone. Esiste un solo messaggio arrivato dal Molise prima e dal Friuli poi: gli italiani vogliono un governo di centrodestra, con Silvio Berlusconi e Forza Italia pilastri del progetto di modernizzazione liberale del Paese", conclude.