FVG, Bolzonello (Pd): faremo opposizione sui contenuti

Trieste, 30 apr. - "Faremo un'opposizione sui contenuti, non ideologica". È quanto ha assicurato Sergio Bolzonello, Pd, candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia per il centrosinistra. Nelle sale del palazzo del Consiglio regionale Bolzonello ha scambiato un abbraccio caloroso con Massimiliano Fedriga, il nuovo governatore. L'esponente del centrodestra gli ha riconosciuto di aver impostata una buona legge sul "Rilancimpresa" che lui si propone di portare avanti. Per quanto riguarda il risultato elettorale, Bolzonello ha detto che "è esattamente quello che ci si aspettava, anzi devo dire che è andato bene, per quanto possa essere bene un dato di questo livello". Bolzonello ha anche riconosciuto che la campagna elettorale sui contenuti e sulla sostanza ha dato una dimensione di serietà.