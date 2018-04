Banche, Bce fissa a 474,8 mln i contributi per la vigilanza 2018

Roma, 30 apr. - La Banca centrale europea ha fissato a 474,8 milioni di euro i contributi per le proprie attività di vigilanza prudenziale sul sistema bancario per il 2018. Lo rende noto la stessa Bce precisando che unitamente all`importo di 27,7 milioni di euro riportato dal 2017, i contributi copriranno le spese di vigilanza complessive per il 2018 stimate a 502,5 milioni di euro.

Il 90% circa dei contributi sarà corrisposto dalle banche significative, mentre il restante 10% dalle banche meno significative.

"La stima risulta più elevata rispetto a quella per il 2017 (425 milioni di euro al netto del risultato positivo di 41,1 milioni di euro riportato dal 2016) e riflette fattori sia interni sia esterni, nonché le diverse priorità di vigilanza individuate dalla BCE per il 2018" rileva la Bce "Fra tali fattori vi sono il recesso del Regno Unito dall`UE (Brexit) e i costi associati alla partecipazione della BCE all`esercizio biennale delle prove di stress prudenziali dell`Autorità bancaria europea per le banche significative nel 2018".

I contributi di vigilanza per singola banca saranno determinati in base alla rilevanza e al profilo di rischio di ciascun soggetto, utilizzando i fattori annuali per il calcolo della contribuzione forniti da tutti gli enti vigilati con riferimento al 31 dicembre dell`anno precedente.