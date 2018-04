Myanmar: Rohingya, delegazione Consiglio Onu ricevuta da... -2

Rangoon, 30 apr. - Myanmar subisce un'intensa pressione internazionale dall'agosto 2017, dopo una campagna militare definita di pulizia etnica dalle Nazioni Unite, cosa che Myanmar nega. Circa 700mila Rohingya, minoranza musulmana in questo Paese a maggioranza buddista, si sono rifugiati nel vicino Bangladesh.

La delegazione dell'Onu, composta da ventisei diplomatici di quindici Paesi, si è intrattenuta con dei Rohingya nei campi in Bangladesh oltre che con il primo ministro del Paese, Sheikh Hasina. Si è in un primo momento recata nel campo di Konarpara, che ospita circa 6mila Rohingya, dove ha incontrato donne vittime di violenze nello stato di Rakhine e persone anziane, secondo il capo del campo Dil Mohammad.

"Noi gli abbiamo detto che restiamo qui per salvare la nostra vita", ha spiegato, aggiungendo: "Vogliamo davvero tornare a casa, a condizione che la nostra sicurezza sia garantita dall'Onu". La delegazione si è in seguito recata al campo di Kutupalong, dove centinaia di Rohingya hanno manifestato, con cartello per reclamare il ripristino dei loro diritti a Myanmar.

(fonte AFP)