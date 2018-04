Fincantieri, Vard costruirà una nave posacavi per Prysmian -2

Roma, 30 apr. - Massimo Battaini, Prysmian Group SVP Business Energy Project, ha affermato: "Questo nuovo asset strategico consoliderà la leadership di Prysmian Group nel mercato dei sistemi in cavo sottomarini rafforzando l`approccio "chiavi in mano" che permette di fornire progetti EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) con soluzioni "end-to-end" che includono servizi di ingegnerizzazione, produzione, installazione, monitoraggio e diagnostica dei sistemi in cavo sottomarino per la trasmissione di energia".

L`Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha dichiarato: "Questo contratto esemplifica al meglio la concretezza della nostra strategia di diversificazione e l`efficacia delle sinergie all`interno del nostro Gruppo. Mettendo a frutto il patrimonio di competenze della controllata Vard da oggi arricchiamo il nostro portafoglio prodotti con un progetto originale e all`avanguardia nel settore offshore, del quale Fincantieri segue con attenzione l`evoluzione, e che dopo anni inizia mostrare i primi segnali di ripresa". Bono ha poi concluso: "Si tratta, infatti, di uno dei primi ordini al mondo in questo mercato dopo la crisi, ed essercelo assicurati conquistando la fiducia di una società italiana di grande prestigio come Prysmian ci riempie di orgoglio".