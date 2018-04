Rotta (Pd): Fico chiarisca in Aula vicenda della colf

Roma, 30 apr. - "Sarebbe opportuno che il presidente Fico chiarisse in Aula al più presto la presunta vicenda dei collaboratori pagati in nero nella sua abitazione di Napoli. Sarebbe infatti grave se il Presidente della Camera avesse adottato comportamenti illeciti e scorretti rispetto alla gestione di rapporti di lavoro. Sono certa che non avrà problemi a spiegare tale spiacevole vicenda, chiudendo questa stucchevole telenovela". Lo dichiara in una nota Alessia Rotta, vice capogruppo vicario Pd alla Camera.