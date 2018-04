Meloni: da Di Maio appello imbarazzante, come bambino capriccioso

Roma, 30 apr. - "Luigi Di Maio, come un bambino capriccioso, pur di non ammettere la sconfitta, vuole portarsi via la palla e non far giocare la partita a chi la può vincere. Il suo imbarazzante appello è: visto che non faccio il premier io, non lo fa nessuno. Ma l`Italia non può restare ferma per la fame di poltrone di Di Maio. Ora il presidente Mattarella rispetti la volontà popolare e dia l`incarico di governo al centrodestra". E quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.