FVG, Fraleoni Morgera (M5S): sconfitta molto amara

Trieste, 30 apr. - "Non siamo stati capaci di spiegare in modo adeguato le nostre proposte ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una sconfitta molto amara per la nostra comunità, ma è sempre dalle sconfitte più brucianti che si apprendono le lezioni più importanti. Da qui ripartiamo". Lo ha dichiarato il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessandro Fraleoni Morgera.

"Le prossime due settimane saranno dedicate a una analisi approfondita dei risultati del voto, con il coinvolgimento di portavoce e attivisti di tutta la nostra regione - ha aggiunto - portavoce e attivisti che ringraziamo per il lavoro svolto negli ultimi due mesi in una campagna elettorale che abbiamo condotto senza risparmiarci e con la massima intensità".