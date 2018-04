Morani: Pd non vuole andare al voto ma se serve siamo pronti

Roma, 30 apr. - "Di Maio? Stia attentino a chiedere di andare al voto, guardi i risultati Cinquestelle in Fvg. Noi non vogliamo andare al voto ma se dovesse precipitare la situazione siamo pronti". A parlare è Alessia Morani, deputata Pd, al programma di Rai Radio1 'Un giorno da pecora'.

Anche voi in Friuli non siete andati benissimo però... "Non siamo andati bene ma teniamo sostanzialmente i voti del 4 marzo". La direzione Pd si farà comunque giovedì? "Sì, la direzione rimane, discuteremo di questi ultimi sviluppi".