1 maggio, Leu a governo: quali atti contro ritardi della Thyssen?

Roma, 30 apr. - "Vogliamo sapere quali atti ed iniziative il governo italiano abbia assunto in questi primi mesi del 2018 affinché fossero superati tutti i ritardi nell' esecuzione della sentenza della magistratura italiana sulla strage della Thyssen Krupp di Torino. Perchè è uno scandalo che le autorità tedesche non abbiano ancora reso esecutive le condanne dei manager responsabili del rogo del 2007". E' quanto chiedono, alla vigilia della Festa del lavoro del Primo maggio, in un'interrogazione parlamentare di Liberi e uguali al premier e al ministro della giustizia il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il capogruppo dei deputati di Leu Federico Fornaro.

I parlamentari di Leu eletti in Piemonte, ricordano nell'interrogazione tutti i vari passaggi di questa vicenda, da quel 6 dicembre 2007 quando presso lo stabilimento di Torino della Thyssen Krupp , importante azienda tedesca del settore siderurgico, 7 operai morirono ed uno fu ferito durante un incendio avvenuto sulla linea 5 dell'acciaieria; fin dalle prime indagini della magistratura fu evidente l'inadeguatezza delle misure di prevenzione e di sicurezza presenti. E tutti i vari e complessi passaggi giudiziari nel corso dei 10 anni trascorsi, con i 5 gradi di giudizio della magistratura italiana che hanno evidenziato responsabilità precise nella morte dei lavoratori.

(Segue)