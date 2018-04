Usa, Trump contro cena dei corrispondenti: imbarazzante, finitela

New York, 30 apr. - "La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata un fallimento lo scorso anno, ma quest'anno è stata un imbarazzo per tutte le persone associate" all'evento. "L'oscena 'comica' era totalmente sbronza (non riusciva nemmeno a pronunciare le sue battute, quasi come la debole performance di Seth Meyers). Mettete fine alla cena o ricominciate da capo!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato nella notte la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha scatenato molte polemiche per le battute della comica Michelle Wolf, soprattutto per quelle nei confronti delle donne dell'amministrazione Trump: la figlia e consigliera del presidente, Ivanka Trump, la consigliera Kellyanne Conway e la portavoce Sarah Huckabee Sanders.

Tra i giornalisti, si è aperto anche un dibattito sull'evento in sé, che forse potrebbe essere rivisto o cancellato. Margaret Sullivan del Washington Post, per esempio, ha scritto che la cena di quest'anno "dovrebbe essere l'ultima", perché ormai "è quasi un suicidio per la credibilità del giornalismo". "La fiducia nei media è bassa [...] e il presidente Trump batte costantemente sul fatto che i media sono un'elite obsoleta che non rappresenta gli interessi dei veri americani. La cena annuale sembra dargli ragione" ha scritto Sullivan, che non ha potuto non sottolineare che "mentre i giornalisti erano a un party con le loro fonti", indossando "i loro vestiti più costosi", Trump era in Michigan per un comizio, tra la gente, dopo aver rifiutato di partecipare alla cena, come lo scorso anno.