Afghanistan, almeno 36 morti in due diversi attentati

Roma, 30 apr. - L'Afghanistan ha vissuto oggi un'ennesima giornata di sangue. Un doppio attentato a Kabul e un attacco contro un convoglio militare a Kandahar hanno provocato almeno 36 morti.

A Kabul sono morte 25 persone in una doppia esplosione, congegnata come una trappola per i giornalisti che, accorsi sul luogo della prima deflagrazione, sono stati massacrati dalla seconda. I giornalisti morti - secondo il ministero dell'Interno - sono otto, tra i quali il capo del servizio fotografico a Kabul dell'agenzia di stampa France Presse, Shah Marai.

I cronisti erano andati sul luogo di una prima deflagrazione che aveva provocato vittime, quando un attentatore travestito da cameraman si è fatto esplodere. Oltre ai giornalisti, sono rimasti feriti 49 civili, il che fa temere che il bilancio possa aggravarsi.

