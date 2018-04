FVG, Fedriga: spero collaborazione con Bolzonello

Trieste, 30 apr. - Al candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello "dico grazie per la chiamata che ha fatto. Si è preso la responsabilità dei 5 anni che ha fatto con Debora Serracchiani da vicepresidente e spero che comunque da fronti opposti ci possa essere una collaborazione, perché credo sia utile ascoltare chi ha governato in questi ultimi 5 anni, con le dovute differenze". Lo ha dichiarato il neo governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro con i giornalisti in Consiglio regionale a Trieste.