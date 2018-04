Anzaldi (Pd): Di Maio accecato da rancore, video è palese autogol

Roma, 30 apr. - "Di Maio vaneggia accecato dal rancore per non essere riuscito a sedersi a Palazzo Chigi, il suo video è un palese autogol: con che faccia incolpa il Pd per non voler votare la fiducia al suo governo? E` il colmo. Peraltro non si capisce in che modo sarebbe attaccato alla poltrona chi nel Pd gli ha detto chiaro che starà all`opposizione: le poltrone le gestisce la maggioranza, come hanno dimostrato in queste settimane loro e il centrodestra occupando ogni incarico istituzionale con una fame senza precedenti. Se non è capace di fare un governo la colpa è sua, non di altri". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Anche l`idea di tirare in ballo - prosegue Anzaldi - ancora una volta la legge elettorale è comica: quella in vigore è una legge proporzionale, esattamente quella che volevano loro, basta rileggersi le dichiarazioni M5s sui giornali e gli atti parlamentari delle loro proposte. Per tutta la campagna elettorale, però, hanno lavorato a insultare, a dividere, a distruggere: e ora vorrebbero fare un accordo, col programma elettorale sbianchettato? Una presa in giro degli elettori sia del Pd che dei cinquestelle. Ora vogliono un premio di maggioranza? Ora vogliono il ballottaggio dell`Italicum? Fino a ieri parlavano di svolta autoritaria, significa che per l`ennesima volta hanno cambiato idea".