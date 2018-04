Fvg, Calderoli: Lega stravince, primo partito. Complimenti Fedriga

Roma, 30 apr. - "La Lega ottiene un altro grande risultato in Friuli Venezia Giulia, dove stravinciamo con il nostro bravo e giovane candidato governatore Massimiliano Fedriga, che sarà un ottimo presidente e farà un grande lavoro rilanciando la sua Regione dopo l'appannamento avuto con l'amministrazione di centrosinistra. Complimenti a Fedriga, complimenti a Matteo Salvini, complimenti a tutta la Lega che gli elettori friulani hanno indicato come primo partito regionale. E ora un risultato come questo deve far riflettere Mattarella". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Calderoli.