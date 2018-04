FVG, Berlusconi: soddisfatto di FI e di ottima affermazione Lega

Roma, 30 apr. - Silvio Berlusconi si è detto "molto soddisfatto" del comportamento di Forza Italia alle elezioni in Friuli Venezia Giulia e ha definito "ottima affermazione" quella della Lega, che ha portato Massimiliano Fedriga alla guida delle giunta regionale.

In una nota l'ex premier ha rivolto innanzitutto un "grazie di cuore agli elettori del Friuli e della Venezia Giulia per il grande successo e la grande fiducia che hanno voluto attribuire al centro-destra unito e a Forza Italia. Mi congratulo - ha aggiunto poi - con il nuovo presidente Massimiliano Fedriga, per la vittoria che va al di là delle nostre stesse previsioni. Sono certo che, in ticket con il nostro Riccardo Riccardi, indicato come vice presidente, saprà creare una squadra di governo all'altezza delle grandi sfide e delle grandi aspettative degli elettori della regione. Il successo personale di Fedriga ha indubbiamente propiziato l'ottima affermazione dei nostri alleati della Lega, ai quali vanno i miei complimenti sinceri".

Per quanto riguarda Forza Italia, ha continuato, "sono molto soddisfatto. Rispetto alle politiche siamo cresciuti di quasi due punti percentuali, senza considerare il 3.5% della lista civica di area moderata a noi vicina che non era presente alle elezioni politiche. Questo conferma - ha aggiunto Berlusconi - che Forza Italia, anche in una situazione per noi molto difficile come quella del Friuli Venezia Giulia, gode ottima salute, è in crescita, attira consenso. L'ho constatato personalmente - ha ricordato - trascorrendo diverse intense giornate in Friuli Venezia Giulia durante questa campagna elettorale: ovunque ho visto l'impegno dei nostri candidati, l'entusiasmo e la dedizione dei nostri militanti, il consenso e l'affetto sincero, caloroso, spesso travolgente, dei cittadini. Mi sono speso personalmente per un risultato nel quale credevo, e posso dire di avere ottenuto un risultato addirittura più positivo di quello che mi attendevo".

"Grazie ai friulani e ai giuliani per aver ascoltato il mio appello - ha concluso Berlusconi - grazie alle azzurre e agli azzurri, in particolare alla nostra coordinatrice Sandra Savino, al nostro prossimo vice presidente Riccardo Riccardi, ai nostri parlamentari, sindaci, consiglieri per avermi dato una collaborazione davvero generosa. Dopo il Molise, il Friuli Venezia Giulia: le regioni, tradizionale roccaforte del PD, stanno diventando di centrodestra".