Fvg, Rizzotti (Fi): grande vittoria centrodestra, tonfo M5s

Roma, 30 apr. - ""Una vittoria netta, di dimensioni storiche, quella del centrodestra che riconquista il Friuli Venezia Giulia dopo la parentesi deludente del Pd. Forza Italia tiene senza contare le varie liste civiche di area, anzi migliora il risultato delle politiche del 4 marzo smentendo le previsioni della vigilia che parlavano di un tonfo che non c'è stato. Gran parte del merito è certamente del presidente Berlusconi che, come nel Molise, si è speso da par suo". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.

"Il vero tonfo - sottolinea - lo registra, invece, il M5S bocciato senza appello dagli elettori, basti vedere il 24% delle politiche e lo striminzito 8% avuto ieri alle regionali. Dal Friuli, qualora servisse, è arrivata la conferma di cosa vogliono gli italiani anche a livello nazionale. Ossia un governo del centrodestra che quando è unito non ha avversari. Auspichiamo che ora a Roma si passi dalle chiacchiere inconcludenti alla formazione di un esecutivo che affronti le tante problematiche che attendono soluzioni", conclude.