Governo, Di Maio: fermano cambiamento per loro sporchi interessi

Roma, 30 apr. - "E' evidente che di fronte a un governo del cambiamento i partiti resistono con tutte le loro forze, deve essere chiaro che qui stanno cercando in tutti i modo di fermare il cambiamento per mantenere i loro sporchi interessi". E' l'accusa che Luigi Di Maio in un video su facebook rivolge ai partiti che hanno impedito la conclusione di un accordo per la formazione del governo con il M5s.

"Sfido chiunque a dire che punti che avevao individuato non erano sacrosanti: lo sono eccome e se si realizzassero anche solo quelli l'Italia sarebbe completamente diversa", insiste il capo politico del M5S. "Ci hanno criticato per il contratto un'idea che io rivendico: il M5s è post ideologico, noi non siamo di destra o di sinistra, le idee o sono buone o non lo sono, noi volevamo portare a casa risultati perchè mentre questi ci hanno fatto perdere due mesi in Italia ci sono milioni di problemi e agli italiani non interessa del centrodestra unito o del 'senza di me' interessa che si trovino le soluzioni".