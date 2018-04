Governo, Di Maio: Renzi invece che chiedere scusa ha chiuso a M5S

Roma, 30 apr. - Renzi dopo la batosta elettorale che ha portato il pd al suo minimo storico è tornato in tv per chiudere ad ogni accordo di governo con il M5S. Luigi Di Maio, in un video su facebook racconta le ragioni che hanno portato al fallimento dell'ultimo tentativo di formare un governo.

"Il Pd è il partito che preso una clamoorosa batosta alle elezioni precipitando al suo mino storico sotto il 19 per cento e sembrava avesse inziato a capirlo mettendo da parte Renzi relegandolo a senatore semplice, come lui stesso si era definito, ma ieri sera lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale dopo che gli italiani gliene hanno già bocciata una un anno fa - racconta il capo politico del M5S -. Dopo il 4 marzo, dopo la mazzata presa, sembrava iniziasse a capire i suoi errori ma ieri e andato da Fazio e invece che chiedere umilmente scusa per i danni fatti dal suo governo ha attacco me e il M5s chiudendo a qualsiai ipotesi di un contratto".

"Per lui un padre di famiglia che perde il lavoro va lasciato solo sena alcun reddito - insiste Di Maio - va bene deve trovare un altro lavoro ma mentre lo cerca cosa da da mangiare ai suoi figli se ci mette sei mesi, come vive una famiglia? Queste situazioni succedono in tutta Italia specialmente dopo il jobs act".

"Il contratto con il Pd era l'ultima cosa che volevamo fare - ammette - ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo: le cose buone contenute nei programmi elettorali. Sapevamo che il Pd scrive delle cose e poi ne fa altre: l' abolizione dell'articolo 18, la scuola, la riforma costituzionale, il salvataggio di Banca Etruria non erano nel programma ma lo hanno fatto, perciò volevo vincolare il Pd a un programma facendogli firmare un contratto davanti a tutti gli italiani".