Governo, Di Maio: Salvini ha preferito condannato a bene Paese

Roma, 30 apr. - "Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile all'interesse dell'Italia, io gli ho parlato in modo sincero, a cuore aperto: gli ho detto sediamoci a un tavolo e troviamo una quadra, mettiamo nel contratto tutti i punti in comune del nostro programma e facciamo partire un governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi uno che fatto la legge Fornero, che ha creato Equitalia e ha bloccato il Paese per 20 anni per i suoi interessi personali". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in un video su facebbok ha raccontato ai suoi attivisti e simpatizzanti come mai sia fallito il tentativo di formare un governo con la Lega e il centrodestra.

"È incomprensibile mantenere una coalizione divisa su tutto, palesemente costruita per arraffare posti in Parlamento piuttosto che fare qualcosa per l'Italia", ha aggiunto Di Maio. Inoltre, ha detto ancora, "tutti sanno che se Berlusconi avesse avuto i voti sufficienti per fare una maggioranza con Renzi avrebbe mollato Salvini la notte tra il 4 e il 5 marzo, altro che 50 giorni".