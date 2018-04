Gb, agli Interni Sajid Javid: self made man figlio d'immigrati -2

Roma, 30 apr. - I media britannici - ricordando come Javid non sia mai stato un partigiano di May e che la sua nomina corrisponda a un segnale di debolezza della premier - lo descrivono come un uomo di grande ambizione, che ha costruito una consistente fortuna finanziaria nei prima anni di vita professionale, guadagnando fino a 3 milioni di sterline l'anno. E' proprietario di una casa da 4 milioni di sterline a Fulham e di un'altra da 2 milioni di sterline a Chelsea.

Molti commentatori ricordano il suo alter-ego politico, il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan, della cui popolarità Javid potrebbe aver beneficiato. "Ci si può aspettare che un figlio di un autista immigrato pachistano entri in politica, e invece ecco che ce ne sono ben due contemporaneamente", ha ironizzato lo stesso Javid.

Nelle sue prime dichiarazioni a Sky, subito dopo la nomina, Javid ha fatto riferimento allo scandalo sulle minacce di espulsione degli immigrati caraibici da decenni nel Paese, che ha portato alle dimissioni di Rudd: "Uno dei miei principali obiettivi sarà quello di avere una politica dell'immigrazione equa, che tratti la gente con rispetto e con decenza".