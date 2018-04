Governo, Di Maio: M5S coerente, si è impegnato per cambiamento

Roma, 30 apr. - "Oggi è il 30 aprile, sono passati quasi due mesi dalle elezioni. Il M5S in modo serio e coerente e ripetendo lo stesso concetto dal primo giorno si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini e dare un governo di cambiamento al paese. Questa legge elettorale asssurda voluta dal Pd e dal centrodestra permette anche a forze che perdono, come Fi, di rivendicare una pseudovittoria in nome di una coalizione di comodo". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S in un video su facebook in cui ha dichiarato chiusa ogni chance di fare un governo sia con il Pd che con il centordestra e chiesto nuove elezioni a giugno.

"Noi visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi ci siamo rivolti alle forze politiche per fare partire un governo di cambianento sulla base di un contratto sui temi prioritari per gli italiani", ha ricordato Di Maio.