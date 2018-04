Usa-Giappone: manterremo la massima pressione sulla Corea del Nord

Roma, 30 apr. - In vista del previsto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, Stati uniti e Giappone hanno concordato di mantenere la politica della "mssima pressione" nei confronti di Pyongyang perché proceda alla denuclearizzazione della Penisola coreana. Lo scrivono i media giapponesi, dando conto dell'incontro ad Amman tra il segretario di stato americano Mike Pompeo e il ministro degli Esteri nipponico Taro Kono.

Il Giappone appare il paese più scettico sul processo di distensione con la Corea del Nord. Le aperture di Kim Jong Un, favorite dalle politici del presidente sudcoreano Moon Jae-in, devono essere seguite da "fatti concreti", ha detto il Giappone immediatamente dopo lo storico terzo summit intercoreano di venerdì scorso tra Moon e Kim.

Tokyo, in particolare, è preoccupata che Trump possa o concedere troppo al tavolo con Kim, preso dall'entusiasmo di finire nei libri di storia, o inasprire l'escalation militare nel caso in cui il summit con il leader di Pyongyang non dia i risultati sperati. In entrambi i casi per il Giappone, che è in prima linea, sarebbe un problema.

Kono e Pompeo hanno inoltre affrontato la questione dei cittadini giapponesi rapiti negli anni '70 e '80 da agenti nordcoreani. Questa vicenda, ancora irrisolta, è considerata una priorità politica dal premier nipponico Shinzo Abe, che ha chiesto a Trump di porla al tavolo delle trattative. I due ministri oggi hanno concordato di collaborare sul tema.

Il ministro giapponese, avendo visto ad Amman Pompeo, ha deciso di cancellare il suo viaggio negli Usa previsto per inizio maggio. Ha anche cancellato un viaggio in Corea del Sud, dove doveva arrivare mercoledì.