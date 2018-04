Dazi Usa, Commissione Ue: siamo pazienti ma anche preparati

Bruxelles, 30 apr. - "Siamo pazienti ma anche preparati". Così il portavoce capo della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha risposto alle domande dei giornalisti oggi a Bruxelles su come reagirà l'Ue all'introduzione di dazi sulle importazioni di acciao e alluminio negli Usa, se la decisione di Washington, prevista per domani primo maggio, non dovesse subire un ulteriore rinvio e venisse applicata ai prodotti europei.

L'Ue ha predisposto una lista di prodotti americani su cui è pronta a imporre propri dazi compensativi, se effettivamente l'Amministrazione Usa andrà avanti per la sua strada.