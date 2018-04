1 maggio, Capone (Ugl): morire sul lavoro è inaccettabile

Roma, 30 apr. - Quello delle morti bianche è "un fenomeno che continua silenziosamente nel suo orribile cammino". Nel 2017 sono stati 1.029 i decessi sul posto di lavoro: un fenomeno in crescita. Sarà questo il tema scelto dall'Ugl in occasione della Festa del lavoro con l'iniziativa "Lavorare per vivere" in programma in piazza San Silvestro a Roma, dove saranno installate 1.029 sagome bianche, in ricordo delle vittime.

"E' inaccettabile morire sul posto di lavoro - dice il segretario generale Paolo Capone - occorre urgentemente fermare questo fenomeno e, in tal senso, è auspicabile la collaborazione delle Istituzioni, delle aziende e dei lavoratori stessi. E' necessario diffondere una maggiore cultura della sicurezza, monitorando che vengano adottate tutte le misure precauzionali necessarie".