Roma, 30 apr. - "Non avrei mai pensato che sarebbe stato facile ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile. È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello, ai propri interessi, non sono venuti neanche al tavolo per confrontarsi sui temi, hanno pensato solo alle loro poltrone". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in un video su facebook racconta di come sono falliti i tentativi di accordo sia con il centrodestra che con il Pd.