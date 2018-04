Mallegni (Fi): dopo servizio Iene Fico si deve dimettere

Roma, 30 apr. - "In un paese normale, secondo il punto di vista del Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera si dovrebbe dimettere di fronte a questo scandalo. Aspettiamo le sue dimissioni. Professano l'onestà da anni poi sfruttano i lavoratori e li pagano in nero. La terza carica dello Stato, esponente di primo piano dei grillini, paga da sei anni la colf Imma in nero con orari prestabiliti. 500 euro il mese. E poi c'è Roman, l'ucraino senza permesso di soggiorno, fatto fuori dopo la sua nomina. E' vergognoso. Se gli altri non pagano le tasse sono dei delinquenti, se lo fanno loro è una questione di amicizia. E si può fare. Io sono indignato per le morali e per il dito puntato. In queste settimane hanno detto mai con Forza Italia perché disonesti. Ed ora?" E' il commento del Senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni in merito al servizio de Le Iene sul Presidente della Camera Roberto Fico.