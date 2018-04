Moon si schermisce: Nobel Pace? Non io, ma Trump potrebbe averlo

Roma, 30 apr. - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in, grande iniziatore del dialogo che ha portato allo storico summit intercoreano di venerdì scorso, ridimensionato le voci che lo vorrebbero in pole position per il premio Nobel per la Pace e ha invece detto che potrebbe ottenero il presidente Usa Donald Trump.

Nel 2000 l'allora presidente sudcoreano Kim Dae-jong fu insignito del Nobel per la Pace in seguito al suo summit con l'allora leader nordcoreano Kim Jong Il, padre dell'attuale numero uno di Pyongyang Kim Jong Un.

"Il presidente Trump potrebbe prendere il premio Nobel. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è la pace", ha detto Moon rispondendo a un messaggio congratulatorio arrivato dalla vedova di Kim Dae-jung.

Il presidente Usa dovrebbe incontrare Kim Jong Un tra fine maggio e inizio giugno in un summit storico che, si spera, possa contribuire a superare l'armistizio e instaurare un regime di pace permanente nella Penisola coreana.

Certo, la retorica infiammata che Trump ha usato nel 2017 contro Kim aveva contribuito a infiammare ulteriormente la crisi nordcoreana. Il presidente americano arrivò a minacciare di far cadere sulla Corea del Nord "fuoco e furia". Tuttavia, il processo di distensione avviato da Moon e assecondato da Kim Jong Un ha mostrato un volto più conciliatorio di Trump.

Sabato, incontrando in Michigan alcuni sostenitori, Trump è stato accolto da cori che dicevano: "Nobel! Nobel!"