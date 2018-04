Rampelli (Fdi): Mattarella conferisca incarico a Salvini

Roma, 30 apr. - "Se oggi si votasse in Toscana il centrodestra probabilmente vincerebbe anche lì. Basta colpi di mano, da di Di Maio o dalle consorterie, no a governi incestuosi tra grullini e renziani, no a governissimi deleteri modello Mario Monti... ognuno conservi le sue idee, ma il centrodestra è arrivato primo e, pur nel caos di una legge elettorale senza premio di maggioranza, né maggioritaria né proporzionale, che aveva lo scopo preciso di sbarrare il passo ai vincitori del 4 marzo, ha il diritto di costruire il nuovo governo. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia, dove governava il Pd, dimostrano che il desiderio di cambiamento espresso dagli italiani è oggi interpretato dal centrodestra. Il Capo dello Stato ne prenda atto e conferisca l'incarico a Salvini". E` quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.