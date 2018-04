FVG, Fedriga: non sarò un uomo solo al comando, c'è coalizione

Trieste, 30 apr. - "Non sarò un uomo solo al comando. C'è una coalizione e una squadra, ascolteremo e manterremo i piedi ben piantati per terra, con la capacità di correggerci quando sbaglieremo. Non vogliamo ripetere l'errore di chi ci ha preceduto che ha pagato lo scollamento con la gente ed il territorio". Lo ha dichiarato il neo governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo ai giornalisti che, a Trieste, gli chiedevano come farà il presidente della Regione.