Governo, Meloni: ora Mattarella dia mandato al centrodestra

Roma, 30 apr. - "Il centrodestra stravince in Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia vicina al 6 per cento. E' un grande riconoscimento per chi da sempre difende gli interessi degli italiani e anche un'indicazione chiara per il presidente Mattarella: adesso ci aspettiamo subito un mandato a formare il governo per il centrodestra, ci aspettiamo che non si perda altro tempo e ci aspettiamo che Pd e M5S che hanno perso le elezioni rispettino il voto degli italiani e non mettano i bastoni fra le ruote". Così Giorgia Meloni, leader di FdI commenta l'esito delle elezioni in Friuli Venezia Giulia.

"Chiediamo un mandato per il centrodestra e crediamo che non si possa prescindere da questo e oggi lo ribadiamo al presidente Mattarella - insiste Meloni - : andiamo a vedere in Parlamento se ci sono voti per una maggiroanza su alcune cose da fare, ma bisogna partire dal fatto che Pd e Cinque stelle, che hanno perso sia le politiche che queste regionali, ci diano la possibilità di governare".