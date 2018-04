Londra, 30 apr. - Al posto di Javid, alla guida del ministero per le Comunità e gli enti locali arriva John Brokenshire, che si era dimesso lo scorso gennaio da ministro per l'Irlanda del Nord per motivi di salute: è stato operato ai polmoni e ora rientra nel governo britannico.

Le deleghe a Donne e Pari Opportunità passano invece dal ministro dell'Interno a quello dello Sviluppo Internazionale e da oggi sono quindi prerogativa di Penny Mordaunt. (con fonte afp)