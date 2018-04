Regionali Fvg, Fedriga: risultato sopra qualsiasi aspettativa

Trieste, 30 apr. - "Ringrazio tutti i cittadini di questa Regione per il risultato che è sopra qualsiasi aspettativa. Questo ci porta l'onore di poter rappresentare al meglio questa terra e dall'altra parte l'onere di aver portato grandi speranze e quindi di dover garantire quel cambiamento che evidentemente è emerso da questa tornata elettorale". Lo ha dichiarato il neo presidente del Friuli Venezia Giulia, incontrando i giornalisti in Consiglio Regionale a Trieste. "Il centrodestra risulta forza incredibile. La Lega ha avuto il più grande risultato nella storia di questa regione e, da segretario del movimento, non posso che rallegrarmene e ribadire che quell'esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale", ha aggiunto.