Trieste, 30 apr. - "La volontà dei cittadini non può essere lasciata da parte, non si può dimenticare che un centrodestra al 57% non può che essere forza di governo". Lo ha dichiarato il neo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, incontrando i giornalisti a Trieste.

"Il centrodestra ha avuto la maggioranza relativa; non può nascere un governo senza chi ha la maggioranza del Paese", ha concluso.