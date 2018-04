1 maggio, Usae e Filp: cancellare jobs act, modificare l. Fornero

Roma, 30 apr. - "Cancellare il Job Act e ripristinare il vero contratto di lavoro a tempo indeterminato con le relative tutele, modificare la legge Fornero per favorire la flessibilità in uscita ed il turn over nel mondo del lavoro, mettere in campo un piano straordinario per il lavoro nel centro-sud dell`Italia che possa creare nuova occupazione particolarmente per le donne e per i giovani, approvare una nuova legge sulla rappresentanza e sulla trasparenza dei sindacati, attuare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell`impresa e maggiori controlli sulla sicurezza del lavoro": sono le proposte che l`Unione Sindacati Autonomi Europei (USAE) e il Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione (FILP) lanceranno nella manifestazione per il 1° Maggio che terranno a Roma, alle 10,30, presso il Salone di Usae, in Piazza Margana 21.

All`iniziativa interverranno il Segretario Generale di Usae, Adamo Bonazzi, la responsabile del Filp di Roma, Maricetta Tirrito, e il portavoce Francesco Catuogno, il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, la Responsabile per il Lavoro di Forza Italia, Renata Polverini, il Segretario Generale di "Italia Celere", Andrea Cecchini, il rappresentante del Movimento "Il Lavoro agli Italiani", Simone Carabella, ed i Segretari dei sindacati autonomi di categoria aderenti al Filp.

"Nel giorno del 1° Maggio c`è poco da festeggiare e molto da fare", sottolinea Bonazzi, per il quale "bisogna puntare sul lavoro vero, stabile e di qualità, e valorizzare particolarmente, il mondo del pubblico impiego che, negli ultimi anni, è divenuto solo un bersaglio per facili populismi ed è stato abbandonato dai vari Governi che si sono succeduti, giungendo al rinnovo dei contratti, dopo ben dieci anni, con risultati scadenti sia sul piano giuridico che economico. Occorre, quindi, dare slancio ad un nuovo modello sindacale - continua Bonazzi -anche attraverso una nuova legge sulla rappresentanza, per la trasparenza nella gestione delle risorse dei lavoratori, e sulla partecipazione dei lavoratori alla co-gestione delle imprese, che rappresenta la via di uscita dalle crisi ed un modello di gestione positivo sia per i lavoratori che per le imprese. Ecco perché lanciamo un appello ai sindacati `non allineati` a creare un nuovo fronte per la rappresentanza e per il lavoro".

"Il mondo del lavoro è divenuto una vera e propria trincea fatta di privazione di diritti, assenza di tutele e precarietà - evidenzia Catuogno - e non è un caso che, nonostante buone leggi nazionali, continuino gli infortuni sul lavoro con la morte di centinaia di lavoratori, una tragedia senza fine che funesta il nostro Paese e che, spesso, è anch`essa frutto della precarietà".

"Le crisi aziendali si moltiplicano e i soli a pagarne il prezzo sono i lavoratori con cassa integrazione, contratti di solidarietà e licenziamenti, mentre il managment delle grandi imprese continua ad incassare premi milionari, che stridono fortemente con lo stato di crisi delle aziende" - denuncia la responsabile del FILP di Roma, Maricetta Tirrito, per la quale "di fronte a questo quadro nero, i sindacati confederali tradizionali non hanno saputo reagire, certificando il loro fallimento.

"Partecipazione e rappresentanza sono le due leve su cui puntare per dare una svolta al mondo del lavoro e affinchè esso torni al centro dell`attenzione della politica" - sottolinea Ronghi - che aggiunge: "la vera e grave emergenza del nostro Paese è il lavoro, soprattutto nel Sud, che appare sempre più distante dal resto del Paese con pesanti percentuali di disoccupazione, particolarmente femminile e giovanile, e di povertà". Per il Segretario federale di "Sud Protagonista" "l`emergenza occupazionale nel Mezzogiorno deve diventare il baricentro dell`azione politica del prossimo Governo attraverso una strategia, basata sull`impiego dei fondi europei per nuove infrastrutture e sulla fiscalità di vantaggio, che renda il Sud attrattivo per la nascita di nuove imprese. Il Sud non vuole l`assistenzialismo che qualche becera forza politica propone - ha sottolineato Ronghi - ma lavoro vero e questo si può creare solo attraverso un piano straordinario che punti anche sul rinnovamento della Pubblica amministrazione attraverso la flessibilità in uscita e il reclutamento di giovani. Occorre anche puntare su una strategia specifica per il lavoro femminile perché, come sostengono le statistiche, c`è da recuperare un gap di venti punti percentuali tra il livello di occupazione maschile e quello femminile".

"Nei cinque anni della scorsa legislatura abbiamo apportato dei correttivi alla riforma Fornero, ma non siamo riusciti a correggerla come dovuto - evidenzia Polverini - oggi abbiamo tutti gli elementi per rivederla in particolare per quanto riguarda la flessibilità in uscita, che è indispensabile per favorire il turn over nel mondo del lavoro, e particolarmente nella Pubblica amministrazione, e per creare opportunità di lavoro particolarmente per i giovani. Inoltre, va affrontato il problema delle pensioni future che, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e delle difficoltà per i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, sono totalmente a rischio sia per coloro che già le percepiscono, sia per i giovani che rischiano di non percepirle mai, una vera e propria 'bomba sociale' che occorre prevenire, un impegno su cui tutti i partiti devono lavorare in questa legislatura. Altro tema fondamentale - conclude la Responsabile per il lavoro di Forza Italia - è la cancellazione del Job Act, che ha provocato la sola illusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per puntare su modelli contrattuali capaci di creare lavoro stabile e di qualità".

All`iniziativa parteciperanno anche la Federazione Sindacati Indipendenti (FSI), la Confederazione Nazionale dei Lavoratori (CNAL), il Sindacato Azzurro, il Movimento "Ingegno civico dei giovani precari", l'Associazione "Prevenzione ed emergenza - Vigili del Fuoco", l'Associazione dei Dipendenti Ministeriali (ADM), l'Associazione "Laboratorio Una donna".