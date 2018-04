FVG, Lupi (NcI): Italia vuole essere governata da centrodestra

Roma, 30 apr. - "Il risultato del Friuli Venezia Giulia è inequivocabile, il centrodestra si conferma la coalizione vincente e, chiamati a dire da chi concratamente vogliono essere governati, i friulani hanno bocciato sonoramente i 5 stelle, che arretrano di 18 punti rispetto alle elezioni del 4 marzo. Per Noi con l`Italia è significativo il risultato della lista centrista di Renzo Tondo, deputato NcI, che con il 4 per cento conferma l`importanza del l`apporto dei moderati al successo del centrodestra. Se dalle elezioni del Molise prima e del Friuli oggi si attendevano anche indicazioni politiche, ora occorre dare seguito con responsabilità al pronunciamento degli elettori: la strada più coerente è quella di un governo politico con un programma di centrodestra che trovi la sua maggioranza in Parlamento". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia.