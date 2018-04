Commissione Ue approva cessione di alcune attività Bayer a Basf

Bruxelles, 30 apr. - La Commissione europea ha dato oggi il suo via libera, a determinate condizioni, all'acquisizione da parte della multinazionale chimica Basf di alcune attività della Bayer Crop Science. L'operazione è a sua volta legata agli impegni che la stessa Bayer aveva preso a marzo per ottenere dall'antitrust Ue l'autorizzazione della sua acquisizione della multinazionale americana Monsanto.

La multinazionale tedesca si era impegnata, in questo quadro, a cedere un largo ventaglio di attività per un valore molto superiore a 6 miliardi di euro, come misure correttive.