FVG, Santanchè (Fdi): secondo flop M5s, si stanno sgonfiando

Roma, 30 apr. - "Siamo al secondo flop del Movimento cinque stelle. Dopo il Molise anche in Friuli Venezia Giulia i grillini, a distanza di due mesi dalle politiche del 4 marzo, si stanno sgonfiando e alle regionali perdono in Molise e in Friuli Venezia Giulia rispettivamente 13 punti percentuali e 12 punti rispetto alle politiche del 4 marzo. Qualcuno avvisi Di Maio: la favola grillina è già finita". Lo afferma Daniela Santanché, parlamentare di Fratelli d'Italia.

"La formula del centrodestra unito è l'unico schema vincente", aggiunge.