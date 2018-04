FVG, Gelmini: grande vittoria, Di Maio bocciato da elettori

Roma, 30 apr. - "Dopo la bella affermazione in Molise di domenica scorsa, adesso la grande vittoria in Friuli Venezia Giulia, con Massimiliano Fedriga nuovo governatore, al quale esprimo auguri e felicitazioni. Il voto dei cittadini friulani ha bocciato senza appello Luigi Di Maio e la ridicola politica dei due forni grillina: M5S in caduta libera e mai in partita per la presidenza della regione". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"L`affermazione di oggi - aggiunge - conferma e rafforza il risultato del 4 marzo. Il Paese vuole subito un governo di centrodestra. Basta perdite di tempo. Adesso tocca a noi".