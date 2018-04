Roma, 30 apr. - "Sono passati 36 anni dal giorno in cui Pio La Torre fu ucciso dalla mafia insieme a Rosario Di Salvo. Le sue battaglie per la giustizia sociale e la legalità gli costarono la vita. Ricordarlo oggi vuol dire riconoscere l'importanza della sua lotta e confermare l'impegno di tutti a liberare l'Italia dal malaffare e da tutte le mafie". Lo afferma in una nota Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali.