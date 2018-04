Morto in Australia il ragno più vecchio del mondo: aveva 43 anni

Roma, 30 apr. - La decana di tutti i ragni è morta a 43 anni in Australia. Ne ha dato notizia il Pacific Conservation Biology Journal, precisando che l'aracnide non è deceduto di vecchiaia, ma per la puntura assassina di una vespa.

Il ragno era indicato come "Number 16" era parte di una colonia monitorata nella Central Wheatbelt dell'Australia occidentale nell'ambito di un programma lanciato nel 1974 da Barbara York Main. Quell'esemplare era già lì in quel momento.

"Da quanto ne sappiamo è il più vecchio ragno mai registrato e la sua lunga vita ci ha permesso di indagare il comportamento dei ragni a botola e le dinamiche della popolazione", ha detto Leanda Mason della Curtin University al giornale di Hong Kong South China Morning Post.

Normalmente i ragni a botola hanno una vita di una ventina di anni. Le femmine sono stanziali, mentre i maschi arrivati a maturità vanno in cerca di una compagna. Non sono pericolosi per la vita, ma il loro morso può provocare prurito.