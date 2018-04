Governo, Fedriga: tutti abbiano responsabilità

Trieste, 30 apr. - "Spero che tutti abbiano la responsabilità di capire che mentre c'è questo teatrino, mentre aspettiamo la Direzione Pd, cosa dice Renzi in televisione e altro, la gente continua a perdere il lavoro e a subire l'immigrazione irregolare. A me piacerebbe un governo che facesse le cose per gli italiani, se poi non ci sono alternative, torniamo a votare". Così, a Rai Radio 1, Massimiliano Fedriga, neopresidente del Friuli Venezia Giulia, rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di un governo a termine per riscrivere la legge elettorale.