FVG, Carfagna: centrodestra dimostra forza e validità progetto

Roma, 30 apr. - "Con la netta vittoria in Friuli Venezia Giulia il centrodestra unito dimostra, ancora una volta, la sua forza che si basa su programmi concreti e su progetti validi. In due settimane abbiamo strappato due Regioni al centrosinistra e l`impegno in prima persona del presidente Silvio Berlusconi, come sempre, è stato determinante. Forza Italia si rafforza, mentre il Movimento 5Stelle, congelato nei veti e nell`arroganza, perde consensi. Siamo certi che Massimiliano Fedriga, a cui vanno i nostri complimenti, farà un ottimo lavoro in Friuli, così come il centrodestra unito lo farà alla guida del Paese". Lo afferma Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.